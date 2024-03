Algérie, Petkovic écarte plusieurs cadres

Vladimir Petkovic, le sélectionneur de l’Algérie, a communiqué sa première liste des convoqués pour les matches du mois de mars.

Vladimir Petkovic a été nommé le mois dernier comme nouveau sélectionneur de l’Algérie. Le technicien suisse connaitra son baptême de feu ce mois-ci avec les oppositions contre la Bolivie (22 mars) et l’Afrique du Sud (26 mars), comptant pour les Fifa Series.

L’ancien patron de la Nati a dévoilé ce lundi sa première liste des convoqués. Une liste dans laquelle figure 31 éléments et dans laquelle on remarquera l’absence de plusieurs cadres, ainsi que de nouveaux visages et des revenants.

Mahrez absent de la liste de l’Algérie

Le premier enseignement à tirer c’est que Riyad Mahrez ne fait pas partie des appelés. Le capitaine des Fennecs aurait demandé à être dispensé de ce regroupement. Une demande qui n’est pas inédite de sa part. Il avait déjà fonctionné ainsi avec Djamel Belmadi.

Notons l’absence de deux autres anciens de l’équipe. Youcef Belaili, qui purge une suspension sur la scène des clubs, a été snobé. Et il en est de même pour le meilleur buteur de l’histoire de cette sélection, en la personne d’Islam Slimani. Rais M’Bolhi a aussi été évincé au profit d’autres portiers.

Petkovic fait appel à quatre novices

Le nouveau patron des Verts a fait le choix de rajeunir le groupe en faisant notamment appel à quatre néophytes. Mohamed Madani, un joueur du CS Constantine, est retenu pour la 1e fois. Le prometteur Anis Hadj Moussa de Vitesse Arnhem est aussi choisi, au même titre qu’Ahmed Kendouci de Cermaica (Egypte) et Monsef Bakrar (New York City).

D’autre part, on remarque que plusieurs joueurs qui avaient été ignorés par Belmadi font leur retour dans cette sélection. L’ancien dijonnais Yassine Benzia est récompensé pour ses bonnes prestations avec le Qarabag. A 34 ans, Yacine Brahimi effectue également son come-back au bout de quasiment deux ans d’absence. Les Said Benrahma, Badreddine Bouanani et Jaouen Hadjem effectuent également leur retour en sélection.

A noter que ces deux matches vont servir aux Fennecs pour préparer les échéances du mois de juin, avec la reprise des éliminatoires du Mondial. Petkovic va donc très vraisemblablement procéder à une large revue d’effectif.