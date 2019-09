Barça, le pire début de saison de toute la carrière de Messi

Lionel Messi a connu le pire début de saison de sa carrière avec le Barça depuis l'entame de la saison.

Le Clasico programmé le 26 octobre

Le capitaine de Barcelone est resté opérationnel pendant seulement neuf jours au cours de la campagne et a pratiquement raté toute la pré-saison en raison d'un problème au mollet. Il attend maintenant de voir l'étendue des dommages qu'il a subis à la cuisse lors de la victoire de Barcelone sur Villarreal mardi soir.

La blessure au mollet qu'il a contractée durant l'été l'a vu interrompre la tournée aux États-Unis de Barcelone, ainsi que les quatre premiers matchs de la saison de La . Il a fait son retour contre le en après avoir passé 42 jours à l'infirmerie.

L'Argentin était entré comme remplaçant contre Grenade en deuxième période et a été remplacé à la mi-temps de la rencontre face à mercredi soir "par précaution", selon son entraîneur Ernesto Valverde.

Selon Marca, La Pulga ne sera certainement pas apte à affronter samedi. Cependant, bien que ce soit le pire début de saison de sa carrière, l’attaquant a connu pire en termes de blessures.

Lors de la campagne 2006/07, Messi avait été tenu écarté des terrains pendant 87 jours alors qu'il avait été blessé pendant plus de 50 jours lors des campagnes 2005/06, 2013/14 et 2015/16. Cette dernière mésaventure signifie que nous devrons attendre un peu plus longtemps pour que la prestigieuse triplette MSG (Messi, Luis Suarez et Antoine Griezmann) joue régulièrement ensemble.