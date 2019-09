Barça-Villarreal 2-1, Griezmann buteur, le Barça vainqueur

Le Barça voulait retrouver des couleurs face à Villarreal au Camp Nou ce mardi et s'il l'a emporté, il ne s'est pas totalement rassuré.

Avec Leo Messi et Antoine Griezmann tous deux titulaires au coup de sifflet initial et un Frenkie De Jong mis au repos, le Barça espérait se remettre de ses récents résultats décevants au Camp Nou ce mardi soir.

Et le match a très bien commencé pour les Catalans avec l'ouverture du score de Grizou dès la sixième minute. Sur un corner frappé par Lionel Messi, l'international français réalise une astucieuse déviation de la tête depuis le premier poteau et trompe Sergio Asenjo pour le 1-0.

Le Barça semble avoir le match bien en main et le démontre avec un deuxième but signé Arthur. L'ancien joueur du Gremio réussit une très belle frappe flottante sur un service de Busquets pour torpiller un peu plus le Sous-Marin jaune alors que l'horloge n'avait pas dépassé les 15 minutes.

Mais les Amarillos referont surface grâce à leur vétéran Santi Cazorla. L'ancien joueur d' trompe Ter Stegen d'une magnifique frappe tendue juste avant le repos pour faire douter le Camp Nou.

Juste après la pause, Marc-André ter Stegen sera de nouveau sollicité par Cazorla mais veille cette fois à repousser le cuir en corner. À dix minutes du terme, Ansu Fati croit pouvoir mettre le Barça à l'abri, mais sa frappe passe à côté, lui qui avait fait la différence sur un crochet.

En fin de rencontre, Piqué menacera Asenjo d'un coup-franc que ce dernier s'empressera de dégager des poings. Mais plus rien ne sera marqué dans ce match et le Barça signe un succès laborieux à la maison avec un Griezmann buteur.