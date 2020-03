Rivaldo : "Le Barça a plus besoin de Neymar que de Lautaro"

L'ancienne légende barcelonaise a de nouveau insisté sur la nécessité qu'a le club catalan de ramener Neymar dans ses rangs.

L'ancienne star du Barça, Rivaldo, a réitéré son désir de voir Neymar retourner au Camp Nou. Il considère son compatriote brésilien comme une option fiable pour le court terme, tandis que la cible évoquée Lautaro Martinez est surtout un pari pour l'avenir.

Les champions d' seraient en train de reconstituer les plans de recrutement pour la prochaine fenêtre de transfert. Les efforts pour faire revenir Neymar en Catalogne depuis le n'ont jusqu'à présent rien donné, mais l'intérêt demeure et la question sera à nouveau abordée cet été.

Rivaldo espère qu'un accord pourra être conclu qui conviendra à toutes les parties, le Barça va devoir faire beaucoup d'efforts pour parvenir à ses fins. L'icône Blaugrana a déclaré à Betfair: "Je dis depuis un moment que je crois en Neymar. Peut-être que quitter Barcelone était une erreur pour le Brésilien mais, s'il y a une chance de le récupérer pour moins que les 222 millions d'euros que le Barça a payés pour lui, le club devrait saisir l'occasion. À 28 ans, il a encore beaucoup d'années de football devant lui. Ce serait une excellente signature pour le Barça, car ils enrôleraient quelqu'un qui connaît le club et qui a la personnalité pour faire la différence dans les grands maches. Il ne serait pas intimidé en partageant le terrain avec Lionel Messi et l'Argentin aimerait le revoir dans l'équipe."

Parallèlement aux rumeurs sur Neymar, il a été suggéré que le Barça convoite une autre star sud-américaine. Les spéculations vont bon train quand il s'agit de l'avenir de Lautaro Martinez, le buteur de l'Inter. Rivaldo est un grand fan du joueur de 22 ans, mais estime qu'il ne devrait être ciblé dans une affaire à gros budget qu'une fois qu'il aura plus d'expérience à son actif. Il a ajouté: «Les rumeurs disent que Barcelone envisage d'essayer de le faire signer mais je pense qu'il doit continuer à se développer et à acquérir de l'expérience. Il est déjà un joueur précieux pour l'Inter et pourrait devenir un joueur de premier plan à l'avenir, mais il n'est pas prêt pour le Barça"