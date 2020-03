PSG - Le Barça prépare le recrutement de Neymar ?

Le FC Barcelone préparerait une offensive de poids pour l'été prochain afin de faire revenir le Brésilien en Catalogne.

Le feuilleton du retour de Neymar au repart de plus belle. L'été dernier, le Brésilien avait fait part de son souhait de retourner en Catalogne au , mais le club de la capitale ne comptait pas brader son ailier gauche et a finalement réussi à conserver l'international brésilien faute d'un accord avec le club catalan qui ne souhaitait pas payer les 180 millions d'euros demandés. La donne pourrait avoir changé en moins d'un an.

Ces dernières semaines, hormis son match décevant à Dortmund, Neymar a prouvé qu'il était bel et bien de retour à son meilleur niveau, après deux saisons gâchées par les blessures. L'international brésilien marche sur l'eau avec le PSG et forcément cela n'a pas échappé aux dirigeants du FC Barcelone. En effet, selon les informations de Sport, Neymar serait désormais "l’objectif numéro 1" du Barça pour le prochain mercato estival.

Neymar en position de force ?

Le quotidien espagnol a consacré quatre pages de son édition de mercredi à l'international brésilien et à son possible retour au FC Barcelone. D'abord, Sport explique que le Barça a besoin de Neymar pour redynamiser son attaque, ensuite, le quotidien indique que Neymar souhaiterait toujours quitter le Paris Saint-Germain et serait capable de tout pour parvenir à ses fins, y compris en actionnant la fameuse clause de stabilité prévue dans les règlements de la FIFA.

À l'heure actuelle, Neymar est seulement obnubilé par le désir de réussir la meilleure saison possible avec le Paris Saint-Germain et de briller sur la scène européenne. Un transfert au FC Barcelone n'est pas au centre de ses préoccupations actuelles. De son côté, le club catalan penserait de plus en plus au retour du Brésilien en Catalogne. En utilisant la clause de la FIFA, Neymar coûterait entre 170 et 180 millions d'euros, une somme inférieure aux 222 millions d'euros payés par le PSG.

Le FC Barcelone tentera bien évidemment de faire baisser les enchères si jamais il décidait réellement de passer à l'attaque pour Neymar l'été prochain. Reste à savoir si le PSG sera plus enclin aux négociations pour son attaquant brésilien, en fin de contrat en juin 2022. Le Barça serait donc plus que jamais décidé à faire revenir Neymar au bercail, tandis que ce dernier aura la possibilité de mettre la pression au PSG s'il ne prolonge pas son bail d'ici l'été prochain.