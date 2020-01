Rio Ferdinand agacé par les prestations de Manchester United

Rio Ferdinand, l’ancienne légende anglaise, a poussé un gros coup de gueule après la défaite essuyée par les Red Devils face à Burnley mercredi.

a touché le fond mercredi soir en cédant sur ses terres face à (0-2). Un revers qui a secoué tout le club, mais aussi ses anciens joueurs. Sur le plateau de la chaine BT Sport, un certain Rio Ferdinand a fait part de son immense mécontentement par rapport au jeu et à l’attitude proposés par son ancienne équipe.

« Vous dîtes que le club a investi 600 millions de livres (710 millions d'euros) dans cette équipe ? Je ne vois pas où est passé cet argent. Je n'ai pas l'impression que le club ait posé des fondations pour le futur », s’est d’abord étonné celui qui a passé 12 ans à Old Trafford, en disputant pas moins de 455 matches.

Le célèbre consultant a ensuite haussé le ton en lâchant : « Pour être honnête, je me sens mal à l'aise. Je ne vois pas où le club veut en venir. Je n'ai pas l'impression que le board ait un objectif précis [...]. Les enfants ne vont plus vouloir supporter Manchester United dans notre pays. Ils ne vont plus accepter de voir des matches comme celui de ce soir».

Des propos forts et qui pourrait éventuellement déplaire à son ancien coéquipier Ole Gunnar Solskjaer, qui est actuellement en charge de l’équipe première. Alors qu’il avait reçu le soutien de Roy Keane, le Norvégien est de plus en plus fragilisé à son poste.