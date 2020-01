Manchester United-Burnley (0-2) - Nouvelle défaite pour les Red Devils…

Battu par Liverpool la semaine passée, Manchester United a enchaîné avec une nouvelle défaite face à Burnley (0-2) à Old Trafford.

enchaîne… dans le mauvais sens du terme. Battus par (0-2) dimanche dernier à Anfield, les Red Devils ont connu une nouvelle désillusion ce mercredi, mais bien humiliante : à domicile et face à , modeste 13e de .

Wood calme Old Trafford

Tout a d’ailleurs mal commencé pour les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer, incapables d’apporter le danger dans la surface de Burnley. La première occasion franche était d’ailleurs pour les Canaris, avec une belle tête décroisée de Wood dans la surface !

L’attaquant de Burnley ne s’est pas découragé, et après une petite situation pour Matic et MU, c’est lui qui a fait trembler les filets adverses sur une déviation parfaite de Ben Mee (39e) ! Old Trafford n’a pas réagi, et les joueurs de Solskjaer non plus…

MU pas verni

Enfin, si. Ces derniers ont tenté de réagir, mais trop timidement. Manque d’envie ou manque de talent ? Difficile à dire, toujours est-il qu’à la 55e minute, MU avait frappé 11 fois et Burnley trois fois. Mais à la 56e minute, la 4e frappe des Canaris a fait mouche par l’intermédiaire de Rodriguez (56e) !

Par la suite, MU a mis toutes ses forces dans l’offensive. Mais ni Greenwood, ni Martial, ni personne n’a réussi à faire la différence. Shaw a bien cru réduire la marque en fin de rencontre, mais l’arbitre a annulé pour une faute au préalable. Décidément une soirée cauchemar pour les Red Devils, qui auraient pu venir à 3 points de , 4e, mais restant finalement 5es avec 7 points de retard.