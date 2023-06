Richarlison au Real Madrid ? Il répond !

Richarlison au Real Madrid ? L'attaquant de Tottenham n'est pas contre du tout

Richarlison a révélé son "rêve" de jouer pour le Real Madrid, mais a insisté sur le fait qu'il devait d'abord prouver sa valeur à Tottenham.

Richarlison affirme qu'il aimerait bien rejoindre le Real à un moment donné de sa carrière, même s'il insiste sur le fait qu'il doit prouver pourquoi les Spurs ont payé 50 millions de livres (63 millions de dollars) pour le faire venir d'Everton l'été dernier. En effet, l'international brésilien a connu des difficultés tout au long de la saison et n'a réussi à marquer qu'un seul but en Premier League, une égalisation de dernière minute contre Liverpool qui a été presque immédiatement annulée par les Reds qui ont marqué un but à la dernière minute à Anfield.

Interrogé sur la possibilité de jouer pour le Real alors qu'il est en sélection brésilienne, Richarlison a répondu : "Des liens avec le Real Madrid ? Bien sûr, tous les joueurs veulent porter le maillot du Real Madrid. C'est le plus grand club du monde. Mais j'ai un club, un contrat, je dois prouver pourquoi ils m'ont acheté à un prix élevé. Mais tout joueur rêve de jouer pour le Real Madrid".

Richarlison n'a pas été en forme tout au long de la saison 2022/23, mais il n'a été titularisé que 12 fois en Premier League et il reste à voir comment le nouveau manager Ange Postecoglou considère le Brésilien. Il a cependant un palmarès impeccable avec son pays et a marqué 20 buts en 42 sélections. Le Real pourrait bien être à la recherche d'un nouvel attaquant cet été après le départ de Karim Benzema pour l'Arabie saoudite, mais un transfert de Richarlison serait un choc.