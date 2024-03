Rennes, la réponse énigmatique de Julien Stéphan sur son avenir

L’entraineur de Rennes, Julien Stéphan, s’est exprimé sur son avenir, samedi.

A l’instar de Pierre Sage à l’OL et de Jean-Louis Gasset à l’OM, Julien Stéphan a été rappelé par le Stade Rennais pour sauver les meubles. Une tâche que le technicien français réussit pour le moment. Toutefois, l’ancien coach de Strasbourg ne sait pas encore s’il continuera sur le banc de Rennes la saison prochaine ou pas.

Julien Stéphan évasif sur son avenir à Rennes

Nommé à la tête du Stade Rennais en novembre dernier après le départ de Bruno Génésio, Julien Stéphan a réussi à redresser la barre. Dans le ventre mou du classement à son arrivée, le club breton (35pts) occupe désormais la 7e place de Ligue 1 et est un candidat sérieux pour l’Europe. En marge du derby breton contre Lorient dimanche, Julien Stéphan a évoqué son avenir en Bretagne.

Pour le moment, le technicien français n’est pas encore fixé sur son sort. « On va discuter et on verra ce que ça donnera, on va discuter ensemble, on est venu dans un contexte très particulier avec une mission court terme. Si le club est content de notre travail et qu’il veut le matérialiser avec une poursuite, on sera ravi et on discutera », lance l’ancien entraineur du RC Strasbourg.

Julien Stéphan se concentre sur le présent

Non seulement Julien Stéphan ne sait pas encore s’il continuera ou pas mais, le Français ne se préoccupe pas non plus de son avenir. En lice pour une qualification en Europe et qualifié en demi-finale de la Coupe de France, l’entraineur de Rennes préfère se concentrer sur les prochaines échéances de son équipe.

« Pour l’instant, focus sur le groupe, sur les joueurs, sur la dynamique, sur les résultats, sur le match de demain et pour la suite on verra mais cette question me permet aussi de remercier la famille Pinault de la chance qui nous a donné de réentraîner ce club là, ce vestiaire. Je suis en attente de rien et j’étais en attente de rien depuis le départ, je l’ai déjà dit, c’est très sincère et ça nous permet de rester focus sur le quotidien et le présent. On a la chance d’être dans un très bon club avec un top vestiaire, des supers mecs, des supers joueurs, on a un bon match à préparer avec le derby, on a le sourire et on est très content pour ça », a confié Julien Stéphan.