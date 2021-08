Reims-PSG : Mbappé bien présent dans le groupe, Messi et Neymar aussi

Malgré l'offre du Real, Kylian Mbappé est bien du déplacement en Champagne. Au même titre que Léo Messi, qui effectuera ses grands débuts, et Neymar.

"Ils feront sûrement partie du groupe mais on ne sait pas encore s'ils joueront dès le début". Samedi, en conférence de presse, Mauricio Pochettino n'avait eu besoin de quelques mots pour faire monter la pression à la veille du déplacement du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Stade de Reims, ce dimanche soir (20h45).



Reims - PSG : Mbappé, comme si de rien n'était

Sans surprise, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar sont bien présents dans le groupe convoqué par l'entraîneur parisien. Pour ce déplacement en Champagne, le trio magique du Paris Saint-Germain sera donc au rendez-vous, pour le plus grand bonheur des millions de fans qui n'attendent que de le voir à l'oeuvre.

Un signal clair envoyé au Real Madrid ?

Reste à savoir si ces trois-là débuteront la rencontre. Surtout, quid des dispositions mentales de Kylian Mbappé, associé avec insistance à un potentiel départ vers le Real Madrid ? L'offre du club madrilène, de l'ordre de 170 millions d'euros (plus 10 de bonus), n'a toujours pas été acceptée par le board parisien. "Kylian s’est bien préparé pour le match de demain (aujourd'hui). La position de notre président et de notre directeur sportif est très claire sur la situation de Mbappé au PSG", avait donc assuré son entraîneur.





À l'heure où les rumeurs qui l'entourent se font de plus en plus pressantes, la présence de Kylian Mbappé dans le groupe pourrait être le signe d'un départ avorté. En effet, si les négociations étaient réellement proches d'aboutir, on imaginerait mal l'attaquant du Paris Saint-Germain risquer une blessure avant un éventuel transfert.

Sarabia, Rico, Rafinha... des absences qui interpellent

En dehors du cas du natif de Bondy et des débuts tant attendus de Lionel Messi en Ligue 1, plusieurs absences sont à déplorer. On pense notamment à celle du défenseur Sergio Ramos, encore en convalescence, mais aussi à celles, plus surprenantes, de Laywin Kurzawa, Pablo Sarabia, Sergio Rico et Rafinha.

Et pour cause, les trois derniers cités étaient bien présents à l'entraînement de samedi. Pablo Sarabia avait ressenti une gêne avant le déplacement à Brest, et l'Atlético de Madrid surveille sa situation en cas de départ de Saul Niguez à Chelsea. Sergio Rico et Rafinha ont quant à eux été priés de se trouver une porte de sortie, à deux jours de la fermeture officielle du mercato estival. À l'inverse, la présence de l'attaquant Arnaud Kalimuendo interpelle, lequel était pressenti en Italie ces derniers jours.