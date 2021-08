PSG : l'Atalanta Bergame se positionne pour Arnaud Kalimuendo

Après une saison accomplie lors de son prêt à Lens, le Titi ne manque pas sollicitations.

À une semaine de la fin du mercato, le temps semble être au départ du côté du PSG. Celui, potentiel, de Kylian Mbappé est évidemment sur toutes les lèvres mais il faut aussi regarder vers les éléments qui disposent d'une bonne côte sur le marché.

Parmi eux, on retrouve Arnaud Kalimuendo. Après une première saison accomplie en L1 du côté de Lens avec 8 buts et 6 passes décisives, le garçon originaire de Suresnes (Hauts-de-Seine) ne manque pas de sollicitations en Ligue 1. Mais aussi à l'étranger.

Interrogé au début du mois d'août sur le rôle qu'il entendait lui donner et la possibilité d'être la troisième option en attaque, Mauricio Pochettino n'avait pas complètement tranché l'avenir du Titi.

La Spezia, Lens et d'autres clubs de L1 surveillent son cas

« On est en train d'analyser. On est contents d'Arnaud. C'est un jeune du club. Il a bien fait. On verra à la fin du mercato les intérêts du club et du joueur, mais je suis content de son évolution. Oui, il peut être cette troisième option. »

Mais la réflexion du board parisien pourrait être alimentée par le besoin impérieux de vendre et par des offres qui pourraient arriver rapidement. Comme révélé par Sky Italia, l'Atalanta est intéressé par le joueur et a même fait une première offre au PSG la semaine dernière, qui a finalement été déclinée. Une seconde pourrait arriver dans les prochains jours selon nos confrères du Parisien.

Toujours en Italie, La Spezia garde un œil attentif sur la situation du Titi. Son entraîneur, Thiago Motta a même entraîné Arnaud Kalimuendo chez les U19 du PSG lors de la saison 2018-2019.

En France, Lens surveille toujours avec attention le dossier. Tout comme Saint-Etienne, toujours à la recherche d'un attaquant.