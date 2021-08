PSG : Comment Reims a préparé la venue de Lionel Messi

La première de l'Argentin sur la pelouse du stade Auguste-Delaune a suscité un engouement encore jamais vu du côté de Reims.

Le hasard du calendrier a braqué la lumière sur Reims. Quelques heures avant l'officialisation de la signature de Lionel Messi à Paris, plusieurs informations avaient filtré annonçant que l'Argentin ferait ses débuts en L1 au stade Auguste-Delaune.

Dimanche 29 août, Reims-PSG sera donc regardé en mondiovision et les images de ce match devraient faire le tour de la planète, à condition bien sûr que Messi foule la pelouse rémoise.

Quelques heures seulement après le communiqué de presse du FC Barcelone annonçant que la Pulga quittait son club de toujours, Reims dans son ensemble a pu mesurer l'effet de la star argentine. Et notamment sur la billetterie.

« On aurait pu remplir deux fois le stade »

Il y a bien sûr eu un premier pic de ventes à l'ouverture au mois de juillet et quelques heures seulement après l'annonce du Barça. « Dès que les premières rumeurs envoyant Messi au PSG sont apparues, les ventes sont reparties. On était quasiment complets au moment où sa venue a été officialisée par le PSG », résume Jérémy Puzos responsable de la communication du stade de Reims. Et d'ajouter : « Et après coup, on aurait pu remplir deux fois le stade ».

Dans ce contexte si particulier, les demandes des médias ont aussi explosé. Chaque jour de la semaine près d'une trentaine de demandes d'interviews a été adressé pour questionner les joueurs sur le fait de jouer face à Lionel. Le tout alors que l'effectif professionnel n'est composé que de 23 éléments.

Toutes les demandes n'ont bien évidemment pas pu être satisfaites, mais le club a très largement joué le jeu jusqu'à ce vendredi encore. Parmi les plus sollicités, on comptait notamment, le président Jean-Pierre Caillot, l'entraîneur Oscar Garcia formé à la Masia et qui a joué cinq ans au Barça mais aussi Wout Faes et Yunis Abdelhamid, appelés à être les adversaires direct de Lionel Messi.

Un dispositif de sécurité jamais vu

Dans la tribune presse, tout le monde n'a pas non plus obtenu le précieux sésame. Près de 150 demandes ont été faites pour seulement 80 accréditations distribuées. Soit la capacité maximale dédiée aux journalistes.

En dehors du stade, la sécurité sera à son maximum. Quand Paris se déplace, les mesures sont en général très largement réhaussées. Et pour la venue de Messi, encore plus. Le dispositif guichets fermés a donc été déclenché et le nombre maximal d'agents de sécurité déployé avec des renforts sur des zones stratégiques. Sans oublier une centaine de membres des forces de l'ordre de la ville, auxquelles viendront s'ajouter d'autres compagnies en provenance de Paris. C'est aussi ça l'effet Messi.