Dernier entraînement au PSG de Kylian Mbappé ?

A la veille du match contre Reims et en plein feuilleton avec le Real Madrid, Kylian Mbappé était bien présent à l’entraînement.

La presse espagnole avait fait le déplacement en nombre. Après avoir été présents en masse pour l’arrivée de Lionel Messi au PSG, les journalistes espagnols guettent désormais le moindre fait et geste qui peut toucher Kylian Mbappé, annoncé en partance du côté du Real Madrid.

Pour certains confrères ibériques présents, l’entrainement à la veille du déplacement parisien à Reims était d’ailleurs « el ultimo » (le dernier) du champion du monde 2018.

On se gardera bien d’être aussi catégorique mais une chose est vraie, Kylian Mbappé était bien présent à l’entraînement du PSG, ce samedi matin. Comme à son habitude, l’ancien attaquant de Monaco est arrivé en dernier sur le terrain d’entraînement du Camp des Loges et n’a pas manqué de saluer Leonardo.

Sur le front dans cette dernière ligne droite du mercato, le directeur sportif parisien a fait une apparition et n’a pas manqué de dire bonjour à l’ensemble de l’effectif à coup d’accolades, Kylian Mbappé inclus.

Malgré la position ferme dans les médias de Leonardo, l’heure est donc toujours au sourire entre le directeur sportif et sa star, qui était d’ailleurs de bonne humeur à l’image de sa taquinerie envers un intendant du club.

A l’heure où le futur de Mbappé est incertain dans la capitale française, chaque geste compte et si l’accolade ne veut pas forcément dire grand chose dans le contexte actuel, elle s’est déroulée dans le champs de vision des photographes, comme pour envoyer un nouveau message.

L'article continue ci-dessous

Mbappé bien présent, Mauricio Pochettino a pu compter sur un groupe de 23 joueurs de champ ce samedi matin, où l’on retrouvait bien évidemment Lionel Messi, qui postule pour ses premières minutes parisiennes à Reims, ou encore Presnel Kimpembe, qui était annoncé comme incertain.

On devrait en savoir un peu plus sur l’état physique des Parisiens, samedi après-midi (14h) lors de la conférence de presse de Pochettino et Wijnaldum.

Ils n’étaient finalement que quatre absents pour la séance collective, Sergio Ramos, Layvin Kurzawa, Juan Bernat et Colin Dagba étant toujours en reprise individualisée. Ils sont d’ores et déjà forfaits pour le match contre Reims.