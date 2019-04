Réforme de la Ligue des champions : La LFP invite les clubs français à se prononcer en mai

La Ligue de Football Professionnel entend réagir dans les prochaines semaines à la réforme de la Ligue des champions voulue par l'UEFA et l'ECA.

Le projet de réforme de la , qui entrerait en vigueur avec la saison 2024-2025, fait beaucoup parler en Europe et aussi en . Avec le nouveau format de la C1, 24 des 32 clubs participants seraient assurés de prendre part à l'édition suivante, sans avoir besoin de se qualifier via leur championnat national. Un schéma -voulu par l'ECA (l'Association des Clubs Européens), présidée par Andrea Agnelli, le propriétaire de la Juventus, et accepté par l'UEFA- qui favoriserait bien évidemment les plus grands clubs du Vieux Continent et qui leur assurerait une part du gateau encore plus importante qu'aujourd'hui.

Si le projet ne fait pas l'unanimité en Europe -la et LaLiga, par l'intermédiaire de son président Javier Tebas, se sont déjà prononcées contre- il fait également réagir en , où seules deux places sont à l'heure actuelle automatiquement qualificatives pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Qu'en serait-il après 2024 ? Parmi les "grands" clubs du championnat, seul Jacques-Henri Eyraud, le président de l' , s'est exprimé ouvertement sur le sujet (dans les colonnes de L'Équipe, mardi 9 avril), se montrant fataliste et disposé à considérer ce projet de "Super Ligue des champions".

Les "petits" clubs, eux, n'ont pas attendu que le PSG, l'Olympique Lyonnais, l'AS ou l'OM (tous membres de l'ECA, tout comme Saint-Étienne, , , et Rennes) se positionnent pour préparer la contre-attaque. L'Union des Clubs Professionnels de Football -qui regroupe la plupart des clubs de et , , et Amiens en - a fait savoir ce mercredi matin, par la voix de son vice-président Bertrand Desplat (EAG), sa volonté de faire voter une motion en assemblée générale de la LFP pour empêcher les clubs, qui participeraient à cette nouvelle Ligue des champions, de percevoir leurs revenus de droits TV de la Ligue 1. L'UCPF craint en effet que la future Ligue des champions, qui accaparerait les grands clubs (avec 8 dates supplémentaires au calendrier) et les revenus, dégrade la valeur des championnats nationaux.

LFP : une assemblée générale exceptionnelle convoquée lors des prochaines semaines

Après avoir tranché sur les dates des prochains mercatos et les avoir annoncées ce mercredi, le conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel a également discuté du projet de réforme de l’UEFA concernant la Ligue des champions. La LFP s'est penchée sur ce sujet et indique qu'elle va se concentrer davantage dessus dans les semaines à venir, en compagnie des acteurs du championnat de France.

"Réuni ce 10 avril, le conseil d’administration de la LFP a évoqué le projet de réforme de l’UEFA Champions League. Le conseil d’administration de la LFP a exprimé sa plus vive inquiétude sur ce projet qui menace l’équilibre compétitif et économique des championnats nationaux. À la suite de ces échanges, le conseil d’administration de la LFP a décidé de convoquer dans les prochaines semaines une assemblée générale exceptionnelle de la LFP pour établir une position officielle des clubs et des acteurs du football professionnel français sur ce projet de réforme", peut-on lire dans le communiqué de la LFP.

En effet, si l'UCPF a annoncé la couleur, Première Ligue, le syndicat qui regroupe les "grands" clubs français, n'a pas encore exprimé sa position sur le sujet. Face à la menace qui pèse sur le football français de clubs, Noël Le Graët, le président de la FFF, aurait sollicité une entrevue avec Andrea Agnelli et Alexander Ceferin, le président de l'UEFA, selon L'Équipe mardi. Quant à Didier Quillot et le comité directeur de European Leagues (l'Association des ligues européennes de football professionnel), dont est membre le directeur général exécutif de la LFP, ils rencontreront Ceferin et le comité exécutif de l'UEFA le 8 mai prochain, pour discuter de l'avenir des Coupes d'Europe.

La fronde contre le projet de réforme de la C1 ne fait que commencer. Les quatre prochaines s'annoncent riches en réunions, discussions, négociations et divisions pour le football européen, mais aussi français.