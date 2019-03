Une réunion entre l'UEFA et les clubs pour évoquer une réforme de la Ligue des champions

L'UEFA et l’Association européenne des clubs (ECA) vont se réunir secrètement ce mardi en Suisse pour évoquer l'avenir de la Ligue des Champions.

Le spectre d'une ligue fermée entre les meilleurs clubs européens règne depuis novembre dernier. Les Football Leaks avaient ainsi révélé que plusieurs grands clubs européens, dont le , la , le ou , souhaitaient créer une Super Ligue européenne, fermée, sans demander l'avis de l'UEFA afin d'obtenir davantage de bénéfices et ce au détriment des clubs plus modestes.

Bien évidemment, à l'époque, le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin avait réagi indiquant que cette "cette Super Ligue ne verra jamais le jour. C’est en quelque sorte une fiction ou un rêve". Certes, cette Super Ligue relève pour le moment du fantasme mais de là à dire que la ne peut pas être réformée, ce n'est pas le cas. Suite à ces révélations, la pression est désormais sur l'UEFA qui va devoir convaincre et calmer les ardeurs des grands clubs européens qui avaient déjà obtenu gain de cause en étant avantagé avec un changement de formule en C1 opéré en février 2018 favorisant les quatre meilleurs pays européens.

Des matches le week-end, un système de promotion-relégation ?

Afin de discuter de l'avenir de la Ligue des champions, l'UEFA et l'ECA (Association européenne des clubs) vont se réunir ce mardi en , secrètement, comme l'a révélé The Wall Street Journal. Une réunion, tenue secrète à l'origine, afin d'évoquer le futur de la compétition reine et de discuter de certains changements pour les années à venir. Les plus grands clubs souhaiteraient notamment une meilleure redistribution des recettes, notamment celles des droits TV en faveur des gros clubs. Une réclamation d'Andrea Agnelli, président de la Juventus et de l'ECA.

Le quotidien américain indique de son côté qu’un système de promotion-relégation, à travers des super groupes, pourrait être mis en place dans la nouvelle formule de la Ligue des champions, avec également l’instauration de matches le week-end. Bien évidemment, pour le moment, ces éventuels bouleversements ne sont que des hypothèses et ne pourront de toute manière pas être mis en place avant, au minimum, 2021.

Ce projet risque de faire parler et ne plaira pas à tous les dirigeants des championnats nationaux. Étonnement, Javier Tebas, président de la Ligue espagnole, une des plus grandes et qui pourrait gagner au change, s'est dressé contre ce projet, critiquant notamment l'idée de décaler les rencontres de C1 le week-end, ce qui poserait problème pour les championnats domestiques. Il a également regretté, jeudi dernier, que les discussions entre l'UEFA et l'ECA se déroulent à huis clos. Le football européen est à un tournant de son histoire, et la C1 tel qu'elle est actuellement pourrait bel et bien voir son avenir menacé.