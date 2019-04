Ligue des Champions - La réforme de 2024 va faire mal à la Ligue 1

La nouvelle formule de la C1, prévue pour 2024, se précise. Et les conditions d’accessibilité risquent de nettement se durcir pour les équipes de L1.

La "Super Ligue" européenne dont tout le monde parle, amenée à remplacer la Ligue des Champions telle que nous la connaissons actuellement à partir de la saison 2024-2025, se précise. La nouvelle version rassemblera toujours 32 équipes, réparties en quatre groupes de huit, mais ce sont uniquement deux formations de chaque poule (dont la lanterne rouge) qui devront dire au revoir à la compétition en fin de saison.

Il s’agit de l’une des exigences principales de l’ECA, l’Association Européenne des Clubs, adressées à l’UEFA, ce qui renforce l’idée de «ligue fermée» - motivée, évidemment, par des motifs financiers. Pour résumer : les quatre premiers de chaque groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale, et obtiendraient automatiquement leur ticket pour la saison prochaine, tout comme le cinquième. Les deux suivants devront disputer des playoffs pour se «maintenir» en C1, et le dernier prendra la porte.

24 équipes sur 32 maintenues d'une saison à l'autre

24 équipes sur 32 seraient donc maintenues en C1 d’une année sur l’autre et, pour l’instant, difficile d’en savoir plus sur les conditions d’accès à la première édition, prévue pour 2024-2025. Et c’est là que tout se complique pour la , qui ne bénéficient pour l’instant que de deux places qualificatives directes, et une qui donne accès aux barrages. Prenons donc l’exemple d’une saison 2023-2024 avec un podium composé du PSG, de l’OL et de l’OM.

Imaginons que les trois équipes finissent dans les cinq premières places de leur groupe et se maintiennent, comment les autres équipes françaises pourraient-elle se qualifier ? Il faudrait parvenir à atteindre les demi-finales de la ! En effet, sur les huit places vacantes au terme de chaque saison, l’ECA souhaite accorder quatre places aux demi-finalistes, et quatre autres aux champions des ligues «mineures» ( , , , etc…).

Continuons la fiction vis-à-vis de la : si le PSG, l’OL et l’OM se maintiennent en Ligue des Champions mais ne parviennent pas à atteindre le podium la saison suivante, cela ne changera rien à leur destin européen ! Par exemple, pourrait finir champion lors de la saison 2024-2025 mais, si le club princier n’atteint pas les demi-finales de la Ligue Europa, il ne jouera pas la Ligue des Champions… Un projet qui ne risque pas d’emballer les clubs tricolores.