Real Sociedad 2-0 Atlético - Bousculé, le leader n'est plus invincible

Insuffisant et dominé par des locaux plus mordants, l'Atlético de Madrid, leader de Liga, s'est logiquement incliné face à la Real Sociedad (2-0).

Leader du Championnat d' , l'Atlético entendait soigner son démarrage parfait et signer un quatrième succès en autant de journées ce samedi soir, dans l'antre new look de la . Problème, les Colchoneros se sont heurtés à des locaux plus déterminés (0-2). Avaient-ils la tête à mardi soir et la rencontre de Ligue des Champions face à la Turin ? Difficile à dire, mais toujours est-il que leur invicibilité n'est plus.



Il faut dire que l'équipe entraînée par Diego Simeone ne méritait pas mieux, lors de cette quatrième journée du championnat espagnol. Dès la première période, les partenaires de l'attraction Joao Felix étaient dominés de la tête et des épaules par la Real Sociedad. Solide derrière et sans complexe devant à l'image d'Oyarzabal (25e, 37e) et de Llorente (33e), la formation basque tentait le tout pour le tout mais n'avait pas été recompensée.

L'Atlético explose en l'espace de 3 minutes

De ce fait, dans ce duel entre les deux anciens clubs d'Antoine Griezmann, aujourd'hui attaquant au , il fallait attendre le retour des vestiaires pour voir les choses se décanter. À la 58e, le jeune Martin Odegaard, prêté par le , contrôlait du droit et réussissait une frappe croisée qui faisait mouche. Après une heure de jeu, l'Atlético allait devoir se réveiller, sous peine de s'exposer à une désillusion.





Sauf que c'est l'effet contraire qui s'est produit, et ce sont bien les locaux qui doublaient la mise presque dans la foulée grâce à une autre recrue estivale. Trois minutes après l'ouverture du score, Nacho Monreal, l'ancien joueur d' , profitait d'une erreur d'Oblak pour mettre les siens hors de portée des Colchoneros. Comme un symbole, le portier madrilène se blessait sur l'action et était contraint de céder sa place. Peu inspirés, les hommes de Diego Simeone ont peut-être perdu plus qu'une simple rencontre ce samedi, à trois jours seulement d'un rendez-vous déjà capital en Ligue des Champions...