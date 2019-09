Fiorentina-Juventus (0-0), Ribéry et la Viola résistent à la Juventus

4e journée de

- : 0-0

La Juventus a bien du mal à séduire en ce début de saison. Ce samedi, les champions d’ ont concédé leur premier nul après deux succès étriqués. Et c’est un accroc logique au vu de la piètre prestation livrée par les Bianconeri.

Maurizio Sarri était présent pour la première fois sur le banc de la Juve et le chevronné technicien n’a pas du trop aimer la productivité des siens. Lui, l’adepte du football chatoyant n’a vu aucune véritable occasion digne de ce nom de la part de son équipe. En 90 minutes, les visiteurs ne se sont même offert que trois tirs cadrés.

L’alerte la plus dangereuse des Turinois a été à mettre à l’actif de Cristiano Ronaldo au milieu de la seconde période (70e). Exception faite de cette frappe à ras de terre, captée par le gardien adverse, le Portugais a eu beaucoup de peine pour se montrer menaçant. Bien moins inspiré que lors de sa dernière sortie avec sa sélection, le quintuple Ballon d’Or n’a pas pu trop aider les siens et le symbole de son match compliqué c’était le retourné acrobatique raté à la 85e, avec une reprise effectuée du tibia.

3 - Juventus are winless in their last three games away from home in , following an International break (D2 L1). Trouble.