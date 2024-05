Real ou Bayern ? Le choix surprenant de Mbappé pour l’autre demi-finale

Ce mercredi soir, le Real Madrid joue contre le Bayern Munich dans la seconde demi-finale de Ligue des champions.

Après la fin de la première demi-finale de la Ligue des champions, mardi soir, entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund (1-0, 0-1), tous les yeux sont désormais rivés sur la seconde manche entre le Real Madrid et le Bayern Munich, qui aura lieu ce soir du mercredi 8 mai 2024 (21 heures).

Silence radio pour Kylian Mbappé !

Le Paris Saint-Germain met un terme à son parcours en Ligue des champions cette saison 2023-2024. Les hommes de Luis Enrique, après avoir été battus (1-0) au match aller n’ont pu rien faire pour éviter une nouvelle défaite à domicile, ce mardi soir. Le club francilien a perdu face aux Allemands (0-1) au Parc des Princes lors de la phase retour des demi-finales.

Ainsi, le Borussia Dortmund est la première équipe qualifiée pour la finale, qui aura lieu le 1er juin prochain au Stade de Wembley, à Londres en Angleterre. Les Bavarois attendent le vainqueur de la seconde demi-finale entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Ce match a lieu ce soir à 21 heures au Santiago Bernabéu. Avant ce match, l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, a été invité à faire un choix même si Paris est déjà sorti de la compétition.

Interrogé sur qui du Real Madrid ou du Bayern Munich il supportera ce mercredi soir, l’ancien attaquant de l’AS Monaco a surpris plus d’un. « Vous allez supporter le Real Madrid ou le Bayern Munich ? » Telle est la question posée à Kylian Mbappé en zone mixte après l’élimination parisienne. Mais d’un regard toisant, le capitaine de l’Equipe de France regarde le journaliste et sans répondre, quitte les micros et continue son chemin.

Le silence étant aussi une réponse, Kylian Mbappé aura sûrement une équipe à supporter ce mercredi entre les Espagnols et les Allemands. Vu que le nom du Bondynois est tant associé au Real Madrid, nul doute que le cœur de l’enfant prodige français serait blanc devant ses écrans, ce mercredi soir.