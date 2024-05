Les trois dates retenues par le Real pour la présentation de Kylian Mbappé

L’arrivée de Mbappé au Real Madrid n’est plus qu’une question de temps. La présentation du Bondynois serait déjà programmée.

En fin de contrat cet été, Kylian Mbappé, sauf surprise de sa part comme ce fut le cas en 2022, fera ses valises et quitter le Paris Saint-Germain. Le Real Madrid étant en pole position pour enrôler le capitaine de l’Equipe de France, aurait déjà programmé la présentation de l’attaquant parisien.

Mbappé, pas d’annonce officielle tant que…

Depuis quelques semaines, Kylian Mbappé aurait déjà conclu un accord avec le Real Madrid pour arriver cet été. Le joueur aurait même déjà notifié à ses dirigeants parisiens qu’il part en fin de saison. Le Real Madrid ayant été le club pour lequel il a toujours voulu jouer, tout se passe bien pour que le Bondynois y signe. Si d’aucuns s’impatientent pour l’officialisation de l’annonce du Français en Espagne, d’autres estiment qu’il faut prendre du temps avant de faire les choses dans les règles de l’art.

Getty Images

Si l’élimination probable du PSG en Ligue des champions, ce mardi, pourrait précipiter l’annonce, cela ne devrait pas être le cas. Selon les informations de Relevo, même si le vestiaire du Real Madrid est heureux de l’arrivée de Kylian Mbappé, on attend que la saison se termine complètement avant d’officialiser les choses. Pour le média espagnol, une annonce précipitée pourrait empêcher la probable Decimoquinta (15e sacre en Ligue des champions) en cas de qualification face au Bayern (mercredi). Madrid n'entend pas non plus célébrer LaLiga. Une fête devrait être organisée pour faire les adieux aux joueurs sur le départ en fin de saison, dont Nacho.

L'article continue ci-dessous

Les dates potentielles pour présenter Mbappé

Au cas où le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont tous deux éliminés de la Ligue des champions cette semaine, l’annonce officielle de Kylian Mbappé ne devrait pas tarder. Dans le cas contraire, si les deux équipes se qualifient ou l’une d’entre composte son billet pour la finale, l’annonce devra attendre et devra se faire dans la première semaine du mois de juin.

Getty/GOAL

En effet, selon le média ibérique, la présentation de Kylian Mbappé au Bernabéu pourrait avoir lieu les 3, 6 ou 7 juin au maximum si l'on souhaite la faire avant l'Euro 2024, qui se jouera en Allemagne. Mais les fans madrilènes s’impatientent pour l’officialisation le plus tôt possible du joueur.