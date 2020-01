Real Madrid - Zidane sur Reinier : "On va l’observer, restons tranquille"

Mardi, en conférence de presse, l'entraîneur du Real Madrid a tenu à tempérer l'engouement grandissant autour de l'arrivée du jeune Reinier.

Comme prévu depuis quelques jours, Reinier renforce les rangs du . Le milieu offensif brésilien, qui vient tout juste de célébrer ses 18 ans, a paraphé un contrat jusqu’en 2026 avec les Merengue, lundi. Le montant de la transaction s'éléverait à 35M€.

Reinier débarque de Flamengo, son club formateur et équipe au sein de laquelle il a effectué ses premiers pas en pro en juin dernier. Depuis ce baptême de feu, il n’a cessé d’impressionner, s’attirant les convoitises des meilleurs clubs d’Europe. Et c’est donc le Real qui a été le plus prompt à l’enrôler. Bien conscient de l'engouement grandissant autour de ce jeune joueur, Zinédine Zidane, l'entraîneur de la Maison Blanche, a tempéré en conférence de presse, mardi.

Zidane prévient, le Real va prendre son temps

"Ce que je sais, c’est qu’il est un joueur du Real Madrid, mais il n’est pas encore là, avec nous. On va y aller pas à pas. L’idée, comme toujours avec les joueurs d’avenir, c’est qu’on verra ce qu’on va faire quand il sera là. Normalement, il débutera avec le Real Madrid Castilla", a prévenu le Français.

"Comme tous les joueurs brésiliens, c’est un joueur très bon techniquement. C’est sa qualité principale. Je regarde les vidéos, vous vous faites une idée, mais je vais attendre qu’il vienne ici. On va l’observer, restons tranquille", a ensuite ajouté Zinédine Zidane. Rappelons qu'entre les prouesses récentes de Rodrygo et Vinicius Jr, le Real Madrid a prouvé qu'il savait y faire avec les jeunes pépites issues des filières brésiliennes.