OFFICIEL - Le prodige Reinier signe au Real Madrid

Le jeune prodige brésilien Reinier s’est engagé ce lundi en faveur du Real Madrid. Son contrat porte sur une durée de quatre ans.

Comme prévu depuis quelques jours, Reinier renforce les rangs du . Le milieu offensif brésilien, qui vient tout juste de célébrer ses 18 ans, a signé un contrat jusqu’en 2026 avec les Merengue. Le montant de la transaction s'éléverait à 35M€.

Reinier débarque de Flamengo, son club formateur et équipe au sein de laquelle il a effectué ses premiers pas en pro en juin dernier. Depuis ce baptême de feu, il n’a cessé d’impressionner, s’attirant les convoitises des meilleurs clubs d’Europe. Et c’est donc le Real qui a été le plus prompt à l’enrôler.

Reinier, qui est désigné comme le futur Kakà au , a fait un voyage express à Madrid pour passer sa visite médicale et retourner ensuite sur le sol sud-américain. Il rejoindra définitivement son nouveau club juste après le tournoi olympique qu’il dispute avec son équipe auriverde des moins de 21 ans.

En recrutant Reinier, le Real Madrid continue de rajeunir son effectif avec des talents prometteurs débarquant de l’étranger. Le prestigieux club espagnol avait auparavant fait signer Rodrygo, Vinicius Junior et Kubo. À noter que Reinier devrait dans un premier temps se produire avec le Castilla. Ses débuts avec l’équipe de Zinedine Zidane n'auront lieu qu’à partir de la saison prochaine.