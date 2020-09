Real Madrid, Zidane ne ferme pas la porte à un départ de Jovic

Le Français a été interrogé sur l'avenir de l'attaquant, en difficulté au Real Madrid, avec la fin du mercato la semaine prochaine.

L'entraîneur du , Zinedine Zidane, a refusé d'exclure le départ de Luka Jovic du club alors que ce dernier est annoncé du côté de et dans le viseur de plusieurs clubs de . Luka Jovic a eu du mal à obtenir du temps de jeu depuis son arrivée contre 70 millions d'euros de l' en juin de l'année dernière, la régularité, la forme physique et la préférence de Zidane en Karim Benzema à la pointe de l'attaque ont contraint l'international serbe à rester sur le banc.

Manchester United est apparu comme une option de prêt pour Luka Jovic, tandis que la Roma, l' et l'Inter ont également été liés à des transferts temporaires en prêt pour le joueur de 22 ans. Interrogé sur Lkuka Jovic - qui a été titularisé aux côtés de Karim Benzema lors de la victoire 3-2 contre le Real Betis la semaine dernière - à la veille du choc de la entre le Real Madrid et le , Zidane n'a pas fermé la porte à un départ.

"Vous devez tout prendre en compte. Jusqu'au 5 octobre, le marché est ouvert. On verra. Les joueurs vont bien et c'est ce qui m'intéresse", a indiqué le Français. Jovic a connu une première saison turbulente avec le Real Madrid en 2019-20 après son arrivée en grande pompe en provenance de , ne réussissant qu'à marquer deux buts en 25 apparitions. Il y a eu des suggestions d'une rupture entre Zidane et Jovic, le tacticien français a demandé s'il avait un problème avec l'attaquant suite à sa décision de laisser le Serbe sur le banc alors que le Real se battait pour un match nul 0-0 contre la Sociedad lors du match d'ouverture en .

Cependant, Zidane n'a pas tardé à rejeter toute spéculation sur un problème avec Jovic, expliquant qu'il s'agissait d'une décision tactique d'utiliser les jeunes attaquants Marvin Park et Sergio Arribas à la place : "Je ne voulais pas changer de formation. Donc, j’aurais pu mettre un autre avant-centre en en enlevant un, mais je ne voulais pas changer de formation", a déclaré Zidane après le nul face à la Sociedad. "J'aurais dû enlever Karim Benzema, mais il jouait bien. En jouant deux avant-centres, j'aurais dû changer de formation et pourtant je voulais garder deux ailiers sur les ailes".

"Nous avons une équipe et beaucoup de joueurs et je dois choisir. Aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai choisi les choses. Mais, je n'ai rien contre aucun joueur. Comme je l'ai déjà dit, je ne voulais pas changer de formation", avait conclu l'entraîneur du Real Madrid. L'ancien attaquant de l'étoile rouge de Belgrade et du a réalisé une saison fulgurante en l' après avoir marqué 27 buts en 2018-19 alors que l'Eintracht atteignait la demi-finale de la . Le Real Madrid compte quatre points en deux matches et pointe à la septième place de la Liga, trois points derrière le leader - qui a disputé trois matches.