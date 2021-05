Real Madrid, Zidane : "Mon équipe mérite qu'on lui tire son chapeau"

L'entraîneur du Real Madrid a confiance en son équipe avant le match retour contre Chelsea et lui a rendu hommage.

Le Real Madrid peut écrire une nouvelle page de l'histoire du football européen. Après avoir concédé un match nul à domicile à l'aller, l'équipe de Zinedine Zidane doit l'emporter ou marquer au moins un but pour espérer se qualifier. Et nul doute, que le Real Madrid ne voudra pas manquer une telle occasion de jouer une nouvelle finale de Ligue des champions. En conférence de presse d'avant-match, Zinedine Zidane s'est montré confiant avant le match retour de Ligue des champions contre Chelsea.

"Les sensations sont bonnes, nous sommes prêts à faire un grand match. On sait ce qui nous attend ici et on donnera tout pour passer en finale. Un miracle d'être encore en lice avec les blessures que l'effectif a connu cette saison ? Absolument pas, c'est tout le contraire. Nous sommes ici grâce à notre travail et parce que nous croyons en ce que nous faisons. Dans le football, il n'y a pas de miracle", a avancé Zinedine Zidane.

"On va jouer notre jeu. Marquer rapidement ? C'est un match de 90 minutes et peut-être plus. Il faut bien se préparer à ça, c'est une demi-finale. Est-ce que notre schéma de jeu demande plus d'efforts physiques ? Le schéma ne va rien changer. Physiquement, il faudra souffrir sur le terrain, comme à l'aller. C'est la même chose, peu importe le schéma. Ce qui m'importe, c'est ce qu'on fera avec ballon", a ajouté l'entraîneur du Real Madrid.

"Nous méritons d'être là où nous sommes"

La saison du Real Madrid n'a pas été un long fleuve tranquille. Les Merengue ont connu des difficultés, mais sont aujourd'hui en course pour un doublé Liga-C1. Zinedine Zidane a rendu hommage à ses hommes : "On a rencontré des difficultés pour arriver jusqu'ici, mais cette équipe mérite qu'on lui tire notre chapeau. Elle a du caractère et quand les choses se compliquent, elle répond présent. On mérite d'être à la place où nous en sommes".

Présent dans le groupe, mais absent depuis plusieurs semaines, Sergio Ramos pourrait effectuer son retour à Stamford Bridge. L'entraîneur du Real Madrid n'a rien confirmé et a entretenu le suspens : "Sergio Ramos est avec nous. Ça signifie qu'il va bien et c'est le plus important, avoir notre leader avec nous. Je ne prendrai aucun risque. S'il est avec nous, c'est qu'il est prêt à jouer. Valverde ? Ne vous inquiétez pas, tous les joueurs qui sont ici sont prêts."

L'autre homme très attendu pour cette rencontre, c'est Eden Hazard. Le Belge va revenir à Stamford Bridge pour la première fois depuis son transfert au Real Madrid. Zinedine Zidane espère voir l'international belge briller face à son ancien club, ce serait le moment opportun pour se relancer : "C'est même un très bon moment pour lui. On va avoir besoin d'Eden Hazard et il nous aidera demain, j'en suis certain."