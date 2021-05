Real Madrid - Raphaël Varane forfait contre Chelsea et absent 10 jours

Touché contre Osasuna ce week-end, le Français sera absent pour une durée estimée à 10 jours. Il est donc forfait pour le match face à Chelsea.

Les maux de tête continuent pour Zinédine Zidane. À deux jours de la demi-finale retour de Ligue des Champions face à Chelsea (mercredi, 21h), l'entraîneur du Real Madrid a appris le forfait de son défenseur central Raphaël Varane. Le club madrilène a communiqué à la mi-journée, évoquant une blessure musculaire pour le Français.

"Après les tests effectués aujourd'hui sur notre joueur Raphaël Varane par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué avec une blessure aux muscles abducteurs droits. En attente d'évolution", a ainsi écrit le club le plus titré de l'Histoire en Ligue des Champions, qui devra donc composer sans son solide défenseur.

Le Français avait été l'un des rares épargnés cette saison

Si la nouvelle est mauvaise, elle n'est malheureusement pas surprenante. Ces dernières heures à Madrid, on attendait les résultats des tests médicaux avec inquiétude. Et pour cause, le Champion du Monde 2018 a été contraint de céder sa place dès la mi-temps, ce week-end, dans le match qui opposait le Real Madrid à Osasuna, à Valdebebas.

Confronté à une cascade de blessures depuis le début de cet exercice 2020-21, Zinédine Zidane sera donc privé de l'un de ses piliers. Ces derniers mois, Raphaël Varane n'a pas eu le moindre problème de blessures. Il n'a manqué qu'un match, celui face à Liverpool lors des quarts de finale de la C1, placé à l'isolement car touché par le Covid-19.

Il est encore prématuré de savoir combien de matches l'ancien du RC Lens sera amené à manquer. Mais, en principe, ce sera 10 jours d'indisponibilité. Il manquerait donc le match contre Chelsea, à Londres, ainsi que le choc contre Séville, dimanche prochain, en Liga. Toutes compétitions confondues, il avait disputé 39 matchs, marquant même deux buts au cours des 3436 minutes qu'il a disputées. Une absence qui devrait forcer le Real Madrid à aligner Sergio Ramos, qui n'est pas encore à 100%.