Real Madrid, Zidane : "Le Barça est bon, même sans Messi"

S'il reconnaît l'importance de Leo Messi, Zinedine Zidane affirme qu'il y a d'autres menaces côté Barça.

Le Real suit un Barça leader de à deux points et le Clasico prévu ce dimanche soir (21h00) devrait donner une très bonne indication du futur lauréat du championnat.

Côté madrilène, on redoute un certain Leo Messi. Et à raison. En effet, l'international argentin est le meilleur buteur de l’histoire de cet affrontement. La Pulga peut en effet se targuer d'avoir inscrit 26 pions contre le , dont 15 fois à santiago Bernabeu.

Mais Zinedine Zidane a rappelé que Messi n'est pas le seuld anger du Barça. « Nous connaissons l’importance de Messi dans son équipe. C’est un joueur fondamental pour eux, mais ils sont bons même sans lui. C’est une équipe qui fait très bien les choses. Nous nous soucions de ce que nous allons faire et nous allons jouer contre un très bon rival », a ainsi confié Zizou en conférence de presse.