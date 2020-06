Real Madrid - Zidane heureux de retrouver la compétition

L'entraîneur merengue s'est dit heureux de voir son équipe reprendre le championnat contre Eibar (3-1), malgré les conditions particulières.

De retour à la compétition ce dimanche, le Real Madrid n'a pas tremblé pour prendre le meilleur sur Eibar (3-1) et rester à deux points du Barça, vainqueur de Majorque samedi soir (4-0).

Un retour à la compétition dans des conditions bien spéciales puisqu'en plus du huis-clos, les Merengue doivent jouer au stade Alfredo Di Stefano, au sein de leur centre d'entraînement, en raison de travaux au Santiago Bernabeu. Pas de quoi déplaire à Zinédine Zidane pour autant.

"La sensation, elle est bonne, même si ça fait un peu bizarre (de jouer sans public). Mais on est tellement content de revenir sur un terrain de foot, les joueurs et puis moi en tant qu'entraîneur, que ce n'est pas grave, on s'adapte à la situation, qui est un peu bizarre. Le message, vraiment, c'est d'être content de revenir à la compétition", a confié l'entraîneur tricolore après la rencontre avant de revenir sur la bonne entente entrevue entre Karim Benzema et Eden Hazard.

"Pour ceux qui aiment le foot, c'est un régal de les voir combiner. Sur le deuxième but que l'on a mis notamment, qui est un régal, avec une passe d'Eden pour Sergio [Ramos]. On va en profiter ce soir, et on espère que l'on va monter en puissance. On aura besoin de tous les joueurs, mais on aura besoin de faire mieux au prochain match."

Un prochain match qui va arriver vite, puisque les coéquipiers de Luka Modric recevront Valence dès jeudi (22h).