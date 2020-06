Real Madrid-Eibar (3-1), contrat rempli pour le Real

Vite fait, bien fait. Voilà comment on pourrait résumer la première sortie du post-interruption. Opposés à dans leur stade d’entrainement d’Alfredo Di Stefano, les Merengue ont plié les débats dès la première période en inscrivant trois buts. Au retour des vestiaires, ils se sont relâchés, mais ce fut sans conséquence. Les trois points étaient dans la besace et ils leur permettent de rester au contact avec le , qui l'a emporté la veille contre Majorque (4-0).

6 - @ToniKroos has scored six goals in all competitions for @realmadriden this season - his best tally in a single campaign for the club. Crucial. pic.twitter.com/Dl9Z42pvAI