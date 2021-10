Real Madrid : Vinicius revient sur les cris racistes

Vinicius a été victime d'insultes racistes au Camp Nou lors du Clasico. Il évoque cet épisode.

Lors de la victoire contre Elche, Vinicius Junior a été décisif en marquant les deux buts pour sa première apparition depuis qu'il a été victime d'insultes racistes au Camp Nou lors du Clasico.

Sa dernière sortie avait eu lieu à Barcelone, où un supporter avait été filmé en train d'injurier de manière raciste le Brésilien alors qu'il quittait le terrain en tant que remplaçant.

"Je pense qu'ils méritent des punitions sévères, afin qu'ils ne recommencent pas", a répondu Vinicius lorsqu'il a été interrogé sur l'incident. "Sur le moment, j'ai décidé de ne rien dire car j'étais concentré sur le match".

L'attaquant a notamment amélioré ses statistiques cette saison, avec neuf buts toutes compétitions confondues en seulement 14 matchs cette saison, contre six sur 47 la saison dernière.

"La pression était trop grande, je n'en avais jamais vu autant sur un si jeune joueur", a-t-il réfléchi.

"Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je coûtais très cher. Le club et les entraîneurs connaissaient mes qualités et savaient qu'avec le temps, je gagnerais en expérience et en confiance.

"J'ai toujours été discret, je ne faisais pas attention à ce qu'ils disaient. Je ne crois pas non plus que je suis le meilleur du monde maintenant. Je n'écoute que les gens du club et mon entourage."

Beaucoup ont pointé du doigt Carlo Ancelotti comme un facteur potentiel de ce changement dans sa forme.



"Il me demande toujours de rester concentré, parfois je le perds et il me le rappelle constamment", a expliqué Vinicius. "Contre le Shakhtar, quand j'ai fait quelque chose qu'il n'a pas aimé, il m'a dit : "Si tu donnes encore une fois comme ça, je te sors"".

Son doublé de samedi est son troisième doublé de la saison, et son premier but en Liga depuis le 19 septembre.