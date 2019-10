Real Madrid, Valverde : "Courir jusqu'à ce que mes jambes explosent"

Le milieu du Real Madrid, nommé homme du match contre Grenade samedi, est très enthousiaste pour la suite de la saison.

Fede Valverde a encore impressionné samedi pour le Real Madrid qui a battu Grenade 4-2 à Santiago Bernabeu en championnat.

Et le milieu de terrain, nommé homme du match lors de cette rencontre, a déclaré qu'il donnerait toujours tout quand il joue. "De toute évidence, je suis heureux", a-t-il déclaré dans des propos relayés par Marca au terme du match.

"Pour la victoire plus que tout. Je fais toujours de mon mieux. "Je vais courir jusqu'à ce que mes jambes explosent. Aujourd'hui, nous avons bien joué. L'entraîneur me fait confiance et je me sens calme et heureux."

Le a été fortement critiqué cette saison et Valverde a réagi : "Je ne comprends pas les critiques", a-t-il déclaré.

"Nous avons perdu à Paris, mais nous sommes leaders en . Nous avons encore des matches à disputer en et nous allons progresser. Ce soir, il s'agit d'une victoire importante parce que cela nous laisse comme seuls leaders."