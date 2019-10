Real Madrid-Grenade 4-2, Hazard dégoupille enfin pour le Real

Opposé à Grenade en Liga, le Real Madrid s'est imposé grâce notamment à un but d'Eden Hazard, son premier pour les merengue.

Le ne connait pas un début de saison de tout repos. Parfois indigents, souvents décevants, les Madilènes ont enfin été, ce samedi, satisfaisants. Dès la 2e minute et sur un contre rondement mené, Gareth Bale adresse un service 4 étoiles de l'extérieur du gauche à Karim Benzema qui, sur la ligne des six mètres au second poteau, ne se fait pas prier pour ouvrir le score.

Le public apprécie, mais siffle Eden Hazard, le Belge ne convainc pas depuis sn arrivée comme nouveau galactique. Mais l'ancien joueur de a profité de cette rencontre pour ouvrir enfin son compteur et rétorquer à ses contempteurs.

Alimenté par Fede Valverde après un contre favorable, Eden Hazard se présente dans la surface suivi par deux défenseurs. Le Belge pique son ballon du droit et lobe le portier des visiteurs pour donner plus d'ampleur à l'avance merengue.

2-0, le score au repos avant que Luka Modric ne marque le but du 3-0 à l'heure de jeu d'une superbe frappe du droit sur un service d'Hazard en retrait. Mais le Real n'est pas très fort mentalement cette saison et verra Grenade réduire le score une première fois sur pénalty suite à une erreur grossière d'Areola puis une seconde fois par Duarte dans le jeu.

Après une occasion de Benzema, c'est James, sur un service d'Odriozola, qui permettra aux merengue de respirer. 4-2, score final, le Real ne convainc toujours pas, mais rassure davantage.