Real Madrid - Valence (3-0), Benzema inspire le Real

Le Real Madrid a disposé ce jeudi de Valence en clôture de la 29e journée de la Liga. Karim Benzema a marqué deux buts, dont un d’anthologie.

Le n’avait pas le droit à l’erreur, ce jeudi à Valdebebas lors de son opposition contre Valence. Sous peine de dire adieu au titre, les Merengue devaient absolument l’emporter face aux Ché. La mission a été accomplie, même s’il a fallu attendre le dernier tiers du match pour voir les Merengue dérouler. Chahuté par leur adversaire du jour, les Merengue s’en sont remis à Karim Benzema pour faire la différence. Et c’est aussi l’attaquant français qui a apporté la touche finale à cette victoire avec un but venu d’ailleurs.

Benzema fait parler son talent

Le Français n’avait pas marqué lors du succès contre , dimanche dernier (3-1). Cette fois, il a répondu présent, en convertissant avec brio ses deux occasions de la partie. A la 61e minute, il a trouvé la faille sur une frappe croisée à l’entrée de la surface, suite à une belle remise d’Eden Hazard. Un geste limpide et qui lui permettait de rejoindre Ferenc Puskas comme 5e meilleur buteur de l’histoire du club. Un sacré accomplissement.

242 - Karim Benzema has scored 243 goals for Real Madrid in all competitions, becoming fifth in the all-time top-scorer list for the club (Ferenc Puskás, 242). Delicatessen. https://t.co/r2sI8d2JPw — OptaJose (@OptaJose) June 18, 2020

Benzema a donc libéré son équipe, et à la 86e minute il s’est chargé de clôturer le festival à travers une réalisation exceptionnelle. Servi latéralement par Marco Asensio, il a réussi un contrôle en pleine course du pied droit et puis, sans laisser retomber le ballon, il a enchainé du gauche et en pleine lucarne. Un but sublime comme seul les plus grands peuvent en réussir. Et Zinedine Zidane, non pas le moins doué des anciens footballeurs, a été le premier à le reconnaitre à travers un très beau sourire

Avant que l’ancien lyonnais ne débloque la situation, le Real a eu quelques difficultés pour se montrer menaçant. Certes, il y a bien un face à face manqué par Hazard devant le gardien adverse (12e) ou encore un tir de Dani Carvajal à ras de terre (30e), mais c’est surtout les visiteurs qui ont été les plus dangereux avant-postes. Rodrigo a trouvé le poteau (14e), avant de voir un but se faire refuser de manière discutable pour hors-jeu (21e). Et Geoffrey Kondogbia a sollicité Thibaut Courtois de l’extérieur de la surface (44e).

Retour gagnant pour Asensio

A 1-0, la confiance a cependant changé de camp et tout est subitement devenu facile pour les Madrilènes. Luka Modric a été proche de breaker à la 66e, mais c’est honneur est finalement revenu à Marco Asensio. De retour après une absence de presque un an pour cause de blessure, l’international espagnol a mis les siens à l’abri en plaçant les siens à l’abri avec une volée victorieuse suite à un service du Français Benjamin Mendy (74e).

Avec cette large victoire, et qui est un peu en trompe l’œil au vu de ceux qu’auront été les deux premiers tiers du match, le Real de nouveau à deux points du Barça au classement. Les Merengue continuent donc de coller aux basques des Blaugrana. Mais, peut-il en être autrement lorsqu’on possède en son sein un talent tel que Benzema, capable de vous tirer des mauvais pas et créer un instant de magie, même dans un petit stade de 5000 supporters et dépourvu de supporters ?