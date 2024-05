Real Madrid : Tchouaméni en danger

Aurélien Tchouameni devrait manquer le match contre Cadix ce week-end, après avoir quitté l'entraînement jeudi

Le milieu de terrain français s'est légèrement blessé lors du match à Munich, mais il devrait être de retour pour le match retour contre le Bayern.

Selon Diario AS, Tchouameni a reçu un coup au pied gauche pendant le match et a quitté l'entraînement en boitant et en ressentant une douleur évidente. Il ne s'agirait que d'une contusion, mais comme il s'agit du même pied que celui qu'il s'était fracturé en octobre, il est probable qu'il se repose contre Cadix ce week-end, même s'il n'est pas exclu. Il devrait toutefois être en pleine possession de ses moyens pour le match retour contre le Bayern.

Il devrait être remplacé par Eduardo Camavinga au milieu de terrain, qui n'a joué que 26 minutes en Allemagne. Il est également question que Thibaut Courtois fasse ses débuts cette saison, après s'être remis de son problème de ménisque et avoir été sur le banc de touche à Munich.

Ancelotti s'est beaucoup appuyé sur Tchouameni cette saison, et l'équipe n'a pas encore perdu un match où il a débuté. Jouant aussi bien en défense qu'au milieu de terrain cette saison, sa présence semble être synonyme de sécurité défensive pour les Blancos, même s'ils ont battu Manchester City sans lui.