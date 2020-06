Real Madrid, Sergio Ramos vers un nouveau record en Liga

Sergio Ramos a relevé un autre défi, lui qui a égalisé le record de buts en Liga pour un défenseur. Un record de Ronald Koeman.

Son but contre a porté le total de Sergio Ramos en à 67 réalisations, deux avec Séville et 65 avec le .

Le capitaine merengue partage maintenant le record du défenseur le plus performant en attaque dans l'histoire de l'élite espagnole avec Ronald Koeman.

Techniquement, Fernando Hierro pourrait revendiquer le titre, après avoir marqué 105 buts, mais il a passé beaucoup de temps à jouer au milieu de terrain sous l'entraîneur serbe Radomir Antic.

La meilleure saison de Hierro est survenue en 1991/92 quand il a marqué 21 buts, lui qui était très efficace sur pénaltys.

Koeman était lui-même un tireur de pénalty régulier et a marqué 68,65% de ses buts de cette manière. En 1991/92, e Néerlandais a été très prolifique avec 16 buts dont 11 pénaltys.

Ramos a lui marqué la majorité de ses buts en jeu ouvert avec seulement 16,4% de son total provenant de pénaltys.

Ramos est le deuxième meilleur buteur du Real Madrid cette saison, après avoir inscrit huit buts sur la scène nationale et deux en contre le Club Bruges et , respectivement.

Avec 10 matchs à jouer, Ramos n'est plus qu'à un but de battre son record dans une campagne de , et il pourrait très bien le faire.