Real Madrid - Sergio Ramos : "On savait que c'était à la vie à la mort"

Vainqueur face à l'Inter Milan mardi soir (3-2 en Ligue des Champions, le Real Madrid s'est totalement relancé dans la course à la qualification.

Soir de première pour le ! Opposé à l' , mardi soir, en Ligue des Champions, le club madrilène a signé son premier succès de la saison en Ligue des Champions (3-2). Un succès précieux pour le Champion d' , totalement relancé dans la course à la qualification, qui faisait le bonheur de son capitaine.

"Il y avait beaucoup d'enjeu"

Auteur du second but de son équipe face aux Milanais, Sergio Ramos s'est en effet félicité de la réaction du Real. Selon lui, la confiance va enfin être de retour dans les rangs de l'équipe entraînée par Zinédine Zidane. "Chaque victoire, l'équipe regagne de la confiance et chasse les doutes générés par les mauvais résultats. On doit se tenir à l'écart de tout ça, aucune opinion ne doit détourner notre attention. On savait que c'était à la vie à la mort. Il y avait beaucoup d'enjeu", a-t-il déclaré après la rencontre.

"On obtient une victoire qui nous donne trois points très importants. La victoire était fondamentale. (Sur son 100e but au Real) Les records sont secondaires au niveau personnel, mais cela fait toujours plaisir. Cent buts, ce n'est pas quelque chose que l'on arrive à atteindre tous les jours, tant qu'ils servent pour enchaîner les victoires, je suis très content", a ensuite ajouté le défenseur central, qui entre encore un peu plus dans la légende du Real Madrid et du football mondial. Désormais, objectif qualification !