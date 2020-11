Porto - OM (3-0) : Battu pour la douzième fois de suite, Marseille égale le record d’Anderlecht

Rapidement mené au score, l’OM a chuté à Porto (3-0). Un troisième revers cette saison qui porte à douze le nombre de défaites

En conférence de presse, Dimitri Payet avait avoué que les joueurs étaient au courant du fameux record détenu par depuis 2005. Une triste série de 12 défaites de suite en Ligue des Champions. Le meneur marseillais avait juré que l’OM ferait tout pour prendre des points face à Porto et ainsi mettre fin à la spirale négative. Sous pression et dans l’obligation d’un résultat, les Marseillais ont sombré après seulement quatre minutes et un but de Marega.

Ce but de l’ancien joueur d’Amiens a tué tous les espoirs de qualification de Marseille et fait entrer le club français dans le livre des records. Les coéquipiers de Payet en sont désormais à douze défaites de suite et rejoignent donc Anderlecht. Il faut remonter à mars 2012 et le huitième de finale aller contre l’ pour trouver trace de la dernière victoire marseillaise en C1… L'inexpérience certes dans cet effectif marseillais, mais ce n'est pas la seule explication de ce zéro pointé après trois matches.