Real Madrid, Santiago Solari ne pense pas au mercato

L'entraîneur du Real Madrid a botté en touche concernant le mercato hivernal. Santiago Solari a également évoqué le cas Isco.

Vainqueur de la Coupe du monde des clubs à la fin du mois de décembre, le Real Madrid va se repencher sur son pain quotidien à savoir la Liga en rattrapant son match contre Villarreal ce jeudi soir. Les Merengue qui ont réalisé une première partie de saison en demi teinte pourraient utiliser le mercato hivernal pour se renforcer mais en conférence de presse, Santiago Solari a botté en touche à ce sujet.

"Je ne pense pas au mercato. Nous travaillons ici tous ensemble. Tous les joueurs font partie de l’effectif, je ne considère aucune autre possibilité. (...) Ce n’est pas à moi de parler de stratégie mercato. C’est à la direction de décider de tout cela. (...) On se concentre sur Villarreal, je n’ai rien de nouveau à vous dire au sujet du mercato", a indiqué l'entraîneur du Real Madrid.

"Un an est une éternité"

Santiago Solari s'est épanché sur le cas Isco, ayant fait beaucoup de débat ces dernières semaines en Espagne : "Tout le monde doit être impliqué et engagé et travailler avec enthousiasme et joie, ils sont tous fondamentaux. Isco nous a donné beaucoup de joie et il doit continuer à nous donner, c'est un grand footballeur. Nous avons maintenant perdu Marcos Llorente, Mariano, Javi Sanchez, et nous avons besoin de tous".

"Isco et Keylor Navas ? Je les vois tous très heureux pendant longtemps. De plus, clôturer l’année avec un titre a été très important pour tous, car ils ont achevé le cycle de victoires qu’ils ont ouvert il ya longtemps. Nous voulons concourir et gagner les trois compétitions", a ajouté l'ancien milieu de terrain des Merengue.

L'entraîneur du Real Madrid, arrivé en cours de saison à la tête de l'équipe première, s'est exprimé sur son avenir et est conscient que tout peut s'arrêter rapidement : "Ce qui nous lie tous les entraîneurs avec une équipe, c'est l'enthousiasme et l'enthousiasme du quotidien, le reste vient après, y compris les contrats. Dans le football, un mois est un an ou dix. Et un an est une éternité. au jour le jour c'est un bon exercice".