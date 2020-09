Real Madrid - Ronaldo évoque ses soirées nocturnes dans la capitale espagnole

La légende raconte que Ronaldo abusait un peu des bonnes choses durant ses années à Madrid. Selon le Brésilien, tout cela n'est qu'exagération...

Ronaldo a révélé ce qui se passait lors de ses légendaires soirées pendant son séjour au , affirmant que les histoires et les rumeurs qui paraissaient dans les médias ces dernières années au sujet de ses célébrations étaient souvent de grandes exagérations de la vérité.

Aujourd'hui président du club espagnol du , Ronaldo était l'attaquant le plus redouté du football mondial à son apogée, certaines des meilleures années de sa carrière étant passées à Santiago Bernabeu. Alors que le Brésilien, vainqueur de la 2002 avec son pays, était admiré pour ses compétences sur le terrain, ses faits et gestes hors du terrain sont également devenues un sujet d'attention dans la capitale espagnole...

"Comme on gagnait toujours, c'était un problème"

Cependant, Ronaldo, dans une interview avec l'ancien joueur, entraîneur et directeur sportif du Real Madrid Jorge Valdano, a déclaré que les histoires d'excès qui paraissaient dans les tabloïds étaient généralement exagérées. Alors que l'attaquant admet qu'il y avait beaucoup de fêtes et qu'il appréciait la vie nocturne "spectaculaire" de Madrid, il s'est également assuré de prendre soin de son corps en tant que joueur professionnel.

Il a déclaré à Movistar : "Il y a une légende autour de ce que c'était. Ce n'était pas comme ça. J'ai toujours été très responsable, j'ai toujours essayé de ne pas endommager mon physique. Après les victoires, j'aimais fêter ça, et comme on gagnait toujours, c'était un problème ! Mais il y avait beaucoup plus d'exagération que ce que c'était vraiment. C'était une période spectaculaire. Le Real Madrid et Madrid sont la meilleure combinaison de ville et d'équipe que l'on puisse trouver dans la vie", a-t-il révélé.

Ronaldo, qui a également passé sa carrière en club avec Cruzeiro, le , Barcelone, l'Inter, l' et Corinthians, a joué pour le Real entre 2002 et 2007, remportant le titre de en 2003 et marquant 104 buts remarquables en 177 apparitions pour le club.

Cependant, il n'a pas réussi à remporter plus d'un seul trophée pour les géants espagnols, qui n'ont pas triomphé en pendant son séjour au club, conduisant à des critiques selon lesquelles le double vainqueur du Ballon d'Or (en 1997 et 2002) n'avait pas été à la hauteur de son potentiel à Madrid. Néanmoins, Ronaldo a terminé sa carrière en 2011 avec un record étonnant de 352 buts en 518 apparitions en club professionnel, ainsi que 62 buts en 98 sélections pour le .