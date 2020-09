Real Madrid, Ramos prêt à accueillir de nouveaux visages

Sergio Ramos était satisfait de l'état d'esprit affiché par le Real Madrid face au Real Betis samedi soir.

Le capitaine merengue a marqué le but de la victoire depuis le point de penalty après que le Betis ait mené la rencontre pendant longtemps samedi soir.

Betis - Real Madrid (2-3), le Real s’impose à l’arraché

"Nous avons montré l'état d'esprit de revenir après une mauvaise dernière demi-heure en première mi-temps", a déclaré Ramos à Movistar + au terme du match. "La clé était d'égaliser rapidement [après la mi-temps]."

Le Betis s'est senti lésé par certaines des décisions d'arbitrage en seconde période, telles que le carton rouge d'Emerson et le penalty contre Marc Bartra. "Je suis sûr que l'adversaire se sent lesé, mais l'arbitre a fait de son mieux et n'a jamais rien fait intentionnellement", a déclaré Ramos.

En ce qui concerne les activités de transfert du , Ramos se dit prêt à accueillir de nouveaux visages avant la fermeture de la fenêtre estivale le 5 octobre. "Si quelqu'un doit arriver, qu'il soit le bienvenu", a-t-il indiqué. "Sinon, nous continuerons avec les joueurs qui sont ici maintenant."