Real Madrid, Ramos et la 500e rugissante

Sergio Ramos a disputé son 500e match dans le championnat espagnol face à Huesca samedi.

Lauréat avec le de au terme d'une performance aboutie samedi (4-1), le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, a effectué sa 500e apparition en .

Ramos pénètre ainsi au sein du panthéon des dix footballeurs ayant pris part au plus grand nombre de rencontres dans le championnat ibérique.

5️⃣0️⃣0️⃣

Muchas gracias a todos. / Thank you all.

¡Continuará! / To be continued!#HalaMadrid pic.twitter.com/HMwwAxT8e9 — Sergio Ramos (@SergioRamos) October 31, 2020

« Merci à tous. J’ai réalisé cela grâce aux deux clubs de mon cœur, le Real Madrid et Séville et cela va continuer", a promis le défenseur andalou via une vidéo publiée sur ses canaux sociaux.

Seuls deux défenseurs ont joué plus de rencontres que le guerrier merengue, il sagit de Miquel Soler (504) et Manolo Sanchis (523).

Quant au recordman absolu, il s’agit ni plus ni moins de l’ancien gardien Andoni Zubizarreta (622), bien connu des fans de l'OM.