Real Madrid - Ramos, Bale... Les confidences de l'ancien responsable du staff médical

Responsable du staff médical du Real Madrid entre 2013 et 2017, Jesus Olmo a notamment raconté s'être accroché avec le défenseur Sergio Ramos.

Responsable du staff médical du entre 2013 et 2017, Jesus Olmo a vécu bien des expériences au sein de la Maison Blanche. Dans un entretien accordé à l’Ideal de Granada, le docteur est notamment revenu sur un accrochage avec l'emblématique défenseur Sergio Ramos.

"C’est spécial avec Ramos car nous avons eu un très gros conflit. C’est une personne qui, comme moi, dit les choses en face. J’ai fait des choses qu’il a jugé inappropriées bien que je les ai expliquées et chacun a défendu sa position dans le plus grand des respects", s'est d'abord souvenu l'Espagnol.

"Le meilleur athlète que j’ai vu, c’est Gareth Bale​"

"Néanmoins, je ne me mets pas à vos ordres. On a eu des différends mais à partir de là, notre relation professionnelle était très bonne. On se respecte beaucoup et j’ai toujours confiance en mon jugement avec les blessures et il a fait ce que je lui ai dit. On a toujours eu bonne relation", a ensuite expliqué Jesus Olmo. De plus, invité à dévoiler l'identité du joueur qui l'a le plus impressionné dans la capitale espagnole, il n'a pas hésité : selon lui, il s'agit bel et bien de Gareth Bale.

"Le meilleur athlète que j’ai vu, c’est Gareth Bale. C’est un athlète naturel capable d’être bon dans presque n’importe quel sport. Il a une génétique et des capacités physiques hors du commun, et techniques aussi je dirais. Il est celui qui m’a le plus impressionné dans tous les aspects bien qu’ensuite le rendement peut être altéré par différentes circonstances", a justifié l'ancien médecin du Real Madrid, qui a sûrement passé beaucoup de temps avec l'international gallois...