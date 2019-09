Real Madrid, Mijatovic : "Je ne vois pas Zidane redresser la barre"

Ancien joueur et directeur sportif du Real Madrid, Pedja Mijatovic ne voit pas Zizou réussir sa saison au Real.

"Je ne m'attendais pas à un match comme celui-ci de la part d'une équipe du PSG qui a eu beaucoup de blessures, je pensais regarder un autre match", a déclaré Mijatovic à El Larguero.

"Avant le début du match, j'étais vraiment confiant pour le dans une compétition dans laquelle il a récemment marqué l'histoire, mais le PSG était meilleur dans tous les aspects".

"Le Real Madrid n’existait pratiquement pas et c’est très inquiétant. Il y a des similitudes avec la saison dernière", a-t-il encore estimé.

"Dès la première minute, le Real Madrid n'était plus dans le match. Ils ont eu beaucoup de difficultés et il y avait un énorme fossé entre la défense et l'attaque. Les joueurs du PSG ont récupéré le ballon sans aucune difficulté et quand une équipe vous permet de bien jouer, vos joueurs ont l'air géniaux".

"C'est ce que le Real Madrid doit améliorer. Il reste encore du temps, mais je ne vois pas de joueur ou quelque chose qui pourrait faire réagir cette équipe. Maintenant, le match contre Séville arrive, qui joue très bien cette saison."

L'ancien héros de la 1998 estime que Zizou ne pourra pas redresser la barre cette saison :"Il faut trouver des solutions, mais pour le moment, je ne vois pas Zidane en mesure d'en trouver".