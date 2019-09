Le Barça a "tout fait pour récupérer Neymar" cet été

Deux dirigeants barcelonais se sont exprimés jeudi à propos de la saga Neymar et des efforts qui ont été consentis pour la signature du Brésilien.

Durant le dernier mois du mercato estival, le a tenté de rapatrier Neymar dans ses rangs. Ce n’était pas qu’un simple souhait ou une posture visant à contenter Lionel Messi comme certains médias ont pu le suggérer. Les responsables catalans ont bien approché leurs homologues franciliens avec plusieurs offres concrètes qui ont été transmises. Il n’y a simplement pas eu d’accord entre les différentes parties.

Cette attestation a été faite ce jeudi par Oscar Grau, le directeur général du club (photo ci-dessous), en marge d’une conférence de presse où il était question de faire le bilan financier de la saison écoulée et présenter aussi le budget pour la campagne 2019/2020. Un budget qui, pour la première fois de l’histoire du club, devrait dépasser le milliard d’euros.

« (Recruter) Neymar était une demande du secteur sportif et le club a tout fait pour l'avoir, mais toujours de manière raisonnable et nous avons fait beaucoup de propositions au PSG, ils les ont toutes rejetées », a fait savoir le dirigeant barcelonais. À la question, s’il y aurait un autre raid pour faire signer l’international auriverde dans le futur, il a répondu : « Je ne sais pas si nous allons le cibler à nouveau l'été prochain, nos plans pour la prochaine saison seront établis plus tard."

Grau a enchéri en affirmant que le PSG n’a rien cédé dans les pourparlers, et qu’il en a même fait une question de principes : "Nous étions ravis d'avoir la chance d’obtenir le retour de Neymar mais toujours en des termes raisonnables. Si certaines conditions avaient été remplies, ça aurait été possible, mais le PSG n'était pas content à l’idée de le perdre et c’est la même chose pour Mathijs De Ligt qu’on n’a pas pu avoir".

« Avoir la meilleure équipe possible mais en préservant une stabilité financière »

La venue de Nou Camp a Neymar aurait assurément mis en péril l’équilibre budgétaire du Barça et pour Grau ce n’était pas une option envisageable : «Barcelone est un club sportif axé sur le football, notre objectif est donc d'avoir de bons joueurs pour nous assurer le succès. Et si nous ne séparons pas d’un joueur en contrepartie, nous aurions un surplus de masse salariale, mais notre objectif est d'avoir la meilleure équipe possible avec une stabilité financière".

Même son de cloche chez Enrique Tombas, le vice-président du département financier et qui est revenu plus en détails sur la politique que mène le club blaugrana actuellement. « La masse salariale a été réduite de 3%. Nous vivons une situation financière saine qui nous permet de regarder l'avenir avec beaucoup d’assurance. Nous vendons des joueurs qui ne réussissent pas chez nous et notre priorité est d'avoir des équipes compétitives et pour le moment, que je sache, nous n'avons vendu aucun joueur qui a réussi chez nous ». À ceux qui objecteraient en soulignant que Neymar intègre cette case puisqu’il a été cédé en 2017 alors qu’il était en pleine bourre, Tombas a répondu : « Il est parti car sa clause a été rachetée, et nous n’avions aucune nécessité de le vendre ».