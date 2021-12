Real Madrid : Luka Modric et Marcelo positifs au Covid-19

Mauvais début de semaine pour le Real Madrid. Lundi, le club madrilène a été l’un des grands perdants du double tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, passant de Benfica dans un premier temps au PSG lors du deuxième tirage.

Une affiche au goût de finale dès le premier tour des phases finales, qui a eu le mérite de mettre en rogne tout un club contre l’UEFA, sous fond de Superligue européenne.

Les malheurs madrilènes continuent puisque le Real Madrid vient d’annoncer que l’effectif de Carlo Ancelotti avait été touché par le coronavirus.

A quatre jours du match contre Cadiz, Luka Modric et Marcelo ont été testés positifs au Covid-19. Obligés d’observer une période d’isolement, le Croate et le Brésilien seront donc absents pour les deux prochaines journées de Liga contre Cadiz et à Bilbao, mercredi prochain pour affronter l’Athletic. Les deux cadres du vestiaire ne devraient faire leur retour qu’en 2022 avec le court déplacement à Getafe, le 2 janvier prochain.