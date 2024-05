Real Madrid, les mots forts d’Ancelotti sur le Bayern

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s’est exprimé sur le Bayern Munich, mardi, avant le choc entre les deux équipes.

Le Real Madrid reçoit mercredi le Bayern Munich à l'occasion de la demi-finale retour de Ligue des Champions. En marge de cette rencontre, Carlo Ancelotti était présent en conférence de presse ce mardi pour répondre aux questions des médias. Le technicien italien en a profité pour donner son avis sur la qualité de l'équipe bavaroise.

Carlo Ancelotti encense le Bayern Munich et prévient

Le Real Madrid et le Bayern Munich se retrouvent ce mercredi dans l'un des plus grands classiques du football européen. Les deux équipes s'étaient séparées sur un score nul lors de la manche aller à l'Allianz Arena (2-2). La qualification de jouera donc au Santiago Bernabéu. Qualifié après une séance de tirs au but lors du tour précédent contre Manchester City, Carlo Ancelotti est prêt à connaître le même sort contre une équipe bavaroise qui a le même style de jeu que le Real.

Getty Images

« Ils ont un caractère similaire à celui de Madrid en raison de leurs joueurs. S'il y a une prolongation, nous la jouerons. Ce sont peut-être les deux équipes les plus dangereuses dans les transitions, mais c'est quelque chose que nous pouvons contrôler », a déclaré l'ancien coach du Bayern.

Ancelotti se réjouit de l’apport des cadres au Real Madrid

Ce choc contre le Bayern Munich rappelle notamment celui de 2014, l’année où le Real Madrid a remporté la Décima. L’entraineur du club madrilène à cette époque n’était personne d’autre que Carlo Ancelotti. Et parmi son effectif, il reste encore des joueurs présents en ce moment comme Nacho Fernandez et Luka Modric sur qui le Transalpin s’appuie toujours.

Getty Images

« Avec le temps, oui, les joueurs ont changé depuis 2014, mais l'essentiel est que nous avons toujours des gars comme Modric, Kroos, Carvajal, Nacho qui ont aidé à la transition et qui m'ont beaucoup aidé. D'une génération de joueurs à une autre », a expliqué Carlo Ancelotti.