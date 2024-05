Real Madrid - Bayern Munich : Mauvaise nouvelle pour les Bavarois

Le Bayern Munich a reçu dimanche, une mauvaise nouvelle avant le choc contre le Real Madrid.

Le Bayern Munich se déplace mercredi prochain sur le stade du Real Madrid pour le compte de la demi-finale retour de Ligue des Champions. Après le nul concédé à l’aller (2-2), les Bavarois doivent réaliser un exploit au Santiago Bernabeu afin de retrouver la finale de la compétition reine des clubs. Cependant, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le club allemand à trois jours du choc contre les Madrilènes.

Raphael Guerreiro forfait contre le Real Madrid

Eliminé des coupes nationales et ayant déjà perdu le titre cette saison, le Bayern Munich n’a plus que la Ligue des Champions pour sauver sa saison. Mais le club bavarois doit d’abord éliminer le Real Madrid de la compétition. Lors de la demi-finale aller, le Bayern, bien que dominateur, a été mis en difficulté après l’ouverture de score des Merengues. Il a fallu un changement tactique de Thomas Tuchel et l’entrée de Raphael Guerreiro pour renverser la situation.

Getty Images

Ce dernier justement ne sera pas de la partie lors de la manche retour. Touché au niveau « des ligaments et de la capsule » du pied gauche samedi lors du choc contre Stuttgart, Raphael Guerreiro est forfait pour la demi-finale retour contre le Real Madrid. Le Bayern Munich évoque une absence « pour les prochaines rencontres » pour l’international portugais mais ne donne cependant pas de précision sur sa durée d’indisponibilité.

Getty Images

Le Bayern Munich annonce le retour de Matthijs de Ligt

Le Bayern Munich sera donc privé de Raphael Guerreiro mercredi prochain contre le Real Madrid. En revanche, Thomas Tuchel pourrait compter sur le retour de Matthijs de Ligt. L’international néerlandais a en effet, fait son retour à l’entrainement ce dimanche comme l’a annoncé le club munichois. Matthijs de Ligt avait notamment déclaré forfait pour le match aller après avoir été touché lors du match contre l’Eintracht Francfort trois jours plus tôt. Le défenseur néerlandais devrait être prêt pour mercredi à l’instar de Jamal Musiala, laissé au repos contre Stuttgart, samedi.