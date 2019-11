Real Madrid, Gareth Bale sera présent face à la Real Sociedad

Malgré la polémique du drapeau, Gareth Bale a bien été convoqué pour participer au match du Real Madrid contre la Real Sociedad.

Comme on pouvait le supposer suite à la conférence de presse de Zinedine Zidane, Gareth Bale a échappé à toute sanction sportive de la part du suite au geste moqueur qu’il a eu envers l’institution madrilène. Bien qu’ayant affiché aux yeux du monde que les Merengue passaient derrière le golf, le gaucher gallois sera bel et bien présent samedi lors de l’opposition face à la (21h).

Zidane avait assuré en conférence de presse, quelques heures avant de communiquer son groupe, qu’il n’y avait pas de quoi fouetter un chat et qu’il comptait clairement passer l’éponge sur cet épisode : « Je pense que nous faisons beaucoup de bruits. L'important, c'est de se concentrer sur le football. Vous connaissez la situation. Il a pu jouer avec la sélection nationale et nous le récupérons. Je vais juste parler du sportif. Je ne suis pas intéressé par tout ce qui est commenté (...) Ce n'est pas de ma compétence. Je suis entraîneur du Real et Bale est mon joueur.", a ainsi indiqué Zidane en conférence de presse ce vndredi, désirant calmer le jeu ».

Gareth Bale n’a peut-être plus la tête au Real, mais en terme de rendement il est loin d’être le joueur du Real le plus décevant cette saison. Alors qu’en termes de minutes jouées en cumulé, il n’est que le 11e de l’effectif castillan en 2019/2020, l’ancien sociétaire de est le cinquième joueur le plus décisif derrière Benzema, Rodrygo, Kroos et Carvajal (2 buts et 2 passes décisives).

À noter que pour ce match face aux Basques, Zidane a choisi de se passer de quelques éléments importants. Alors qu’il est privé de Lucas Vazquez, le coach français a laissé à la maison Vinicius Junior, Mariano Diaz, Alvaro Odriozola et Brahim Diaz.