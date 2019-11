Real Madrid, Zidane répond à la polémique Bale

Présent en conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane a été sondé sur le cas Gareth Bale.

" , golf, Madrid. Dans cet ordre" Gareth Bale a profité de la qualification de son pays pour l' pour semer la polémique avec son club. Mais son coach au refuse de se laisser entraîner dans la controverse.

"Je pense que nous faisons beaucoup de bruits. L'important, c'est de se concentrer sur le football. Vous connaissez la situation. Il a pu jouer avec la sélection nationale et nous le récupérons. Je vais juste parler du sportif. Je ne suis pas intéressé par tout ce qui est commenté (...) Ce n'est pas de ma compétence. Je suis entraîneur du Real et Bale est mon joueur.", a ainsi indiqué Zidane en conférence de presse ce vndredi, désirant calmer le jeu.

"Lorsque vous regardez ce qu'il a donné pour le club, il sait qu'il fait partie de cette équipe et que les gens doivent être avec nous et avec lui. Je serai toujours avec les joueurs. Les choses peuvent se passer à l'extérieur, mais je serai toujours avec eux." Et de poursuivre : "J'ai parlé avec Gareth comme à n'importe qui. Nous nous saluons et parlons.", a encore indiqué Zizou.