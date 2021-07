Real Madrid : Selon Florentino Pérez, Casillas et Raul étaient des "arnaques"

Des conversations privées de Florentino Pérez datant de 2006 remontent à la surface et il critiquait vivement Casillas et Raul.

La polémique du jour nous vient d'Espagne avec les révélations fracassantes de nos confrères d'El Confidencial. Dans son édition de ce mardi, le quotidien dévoile des conversations privées de Florentino Pérez datant de 2006 et qui ont été enregistrées à son insu sur des cassettes audio.

A cette époque, Florentino Pérez venait tout juste de démissionner de ses fonctions de président du Real Madrid, poste qu'il occupait depuis l'an 2000. Très énervé par cette situation, Pérez a livré le fond de sa pensée sur deux stars de l'équipe madrilène à cette époque : Iker Casillas et Raul.

Pérez critique Casillas et Raul…

« Casillas n'est pas assez talentueux pour être le gardien de but du Real Madrid, qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise ? Il ne l'est pas. Il ne l'a jamais été. C'est notre grand échec. Ce qui se passe, c'est que vous avez ceux qui l'adorent, ils le défendent tellement... C'est l'une des grandes arnaques de ce club. La seconde est Raul. Les deux grandes escroqueries de Madrid sont Raul en premier et Casillas en second », peut-on l'entendre dire à son interlocuteur.

Florentino Pérez poursuit ensuite la conversation en critiquant de manière générale l'attitude des joueurs de foot : « Les joueurs sont très égoïstes, vous ne pouvez pas du tout compter sur eux et celui qui compte sur eux, il a tort ! Les joueurs vous laissent tomber, c'est hallucinant. J'ai un sentiment très négatif concernant les joueurs. »

L'article continue ci-dessous

… mais encense Zidane

L'entretien se poursuit et Florentino Pérez se montre élogieux envers trois stars du Real avant s'en prendre à nouveau à Raul : « Zidane est un super mec. Beckham et Ronaldo le sont aussi. Mais il y a les autres joueurs et là… Raul c'est un mauvais gars. Il pense que le Real lui appartient et il se sert du club pour ses propres intérêts. Si Le Real va mal, c'est à cause de lui et de son agent. C'est à cause de Raul je suis parti, c'est n'est pas une bonne personne, il fait du mal au Real. »

Pérez répond à El Confidencial

Après ces révélations, Florentino Pérez, qui est redevenu président du Real Madrid en 2009, a publié un communiqué sur le site officiel du club en guise de réponse : « Suite à l'information publiée dans El Confidencial, dans laquelle figurent des phrases qui me sont attribuées, je crois qu'il est nécessaire de clarifier certaines choses :

- Les phrases reproduites sont prononcées dans des conversations enregistrées clandestinement par M. José Antonio Abellán, qui tente de les vendre sans succès depuis de nombreuses années. Il est surprenant que, malgré le temps qui s'est écoulé, le journal El Confidencial les publie aujourd'hui.

- Il s'agit de phrases isolées tirées de conversations et sorties du contexte général dans lequel elles s'inscrivent. »

Florentino Pérez pense même être victime d'une cabale après avoir été l'un des instigateurs du très décrié projet de Super League européenne : « Si elles sont publiées aujourd'hui, alors que tant d'années se sont écoulées depuis que ces conversations ont eu lieu, je le vois comme une réponse à ma participation en tant que l'un des promoteurs de la Super League. »

Et le président du Real Madrid conclut son communiqué en annonçant qu'il pourrait poursuivre El Confidencial devant les tribunaux : « J'ai remis l'affaire entre les mains de mes avocats qui étudient les actions possibles à entreprendre. »