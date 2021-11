Real Madrid – FC Séville (1-2) : Benzema et Vinicius portent le Real

Le choc de la 15e journée de la Liga entre le leader madrilène et son challenger sévillan, troisième, a tenu toutes ses promesses.

La grosse entame du FC Séville

Dans une rencontre jouée sur un rythme intense, les Sévillans ont attaqué la rencontre pied au plancher et ont logiquement ouvert le score à la 12e minute. Un but marqué de la tête par Rafa Mir, totalement oublié par la défense madrilène sur un corner !

Encore groggy, le Real Madrid était à deux doigts de couler deux minutes plus tard sur une double occasion de Mir : la première frappe du sévillan était repoussé par Alaba puis l'attaquant voyait Courtois détourner son deuxième tir.

Porté par son superbe début de match, Séville continuait ses offensives et à la demi-heure de jeu, Lucas Ocampos faisait passer un frisson dans le stade : sa frappe heurtait la transversale d'un Courtois battu !

Benzema encore buteur

Mais le football étant cruel, après toutes ces occasions manquées, le Real Madrid punissait le FC Séville par l'intermédiaire de sa star : Karim Benzema (32e). A l'origine de ce but, une frappe puissante et lointaine d'Eder Militão que Bono, le portier andalou, repoussait sur son poteau. Le ballon revenait sur Benzema, en embuscade dans la surface, qui n'avait plus qu'à le pousser au fond des filets.

Avec ce but, son onzième en Liga cette saison, Karim Benzema est devenu le meilleur buteur français en club, devant Thierry Henry, avec 361 réalisations (295 avec le Real, 66 avec Lyon).

Vinicius délivre le Real

En deuxième période, les deux équipes cherchaient le K.-O. et le Real se montrait le plus dangereux avec des tirs manquant de peu le cadre (Asensio, 58e ; Alaba, 83e).

Et comme souvent cette saison au Real, quand Benzema marque, il est imité par Vinicius. Le Brésilien a fait honneur à cette stat en décochant une frappe sublime venant se loger dans la lucarne de Bono (87e).

Dans le temps additionnel, Courtois effectuait une parade salvatrice sur sa ligne permettant à son équipe de préserver les trois points de la victoire.

Et fort de ce succès, le Real Madrid conforte sa position de leader (33 points) quatre points devant l'Atlético et la Real Sociedad. Battu, le FC rétrograde à la 4e place et son compteur reste bloqué à 28 points.